В Краснодаре начался суд над бывшим заместителем начальника краевого главка МЧС Сергеем Симоненко и экс-руководителем районного подразделения ведомства Мелько Джемо. Их обвиняют в организации и пособничестве в двух покушениях на убийство, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, одно из преступлений — это поджог автомобиля семьи бывшего подчиненного Симоненко, с которым у него был конфликт. Второе — нанесение огнестрельного ранения из травматического пистолета брату этого сотрудника.

Первое заседание по делу прошло 30 января в закрытом режиме. Дата начала основных слушаний пока не назначена.

Сергей Симоненко до 2024 года был заместителем начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, Мелько Джемо руководил отделом надзорной деятельности в Северском районе края. Следствие считает Симоненко организатором преступлений, а Джемо — его пособником. В одном из эпизодов добавлен признак «в связи со служебной деятельностью» потерпевшего.

Согласно материалам дела, конфликт возник из-за того, что родственники бывшего сотрудника МЧС начали оказывать услуги в сфере пожарной безопасности. Это не устроило Симоненко, который, по версии обвинения, сначала потребовал закрыть бизнес, а затем начал угрожать. В 2019 году у родственников экс-сотрудника дважды горели автомобили, причем во второй раз огонь мог перекинуться на дом. После этого был ранен брат бывшего сотрудника.

Исполнителями, по версии следствия, были Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников. Их дело в 2023 году вернули прокурору для переквалификации на более тяжкую статью — покушение на убийство. Позже Кауц и Наджа заключили контракты с Минобороны и отправились в зону СВО, а преследование Плотникова прекратили.

Сергея Симоненко задержали в июле 2024 года и уволили из МЧС «в связи с утратой доверия». В апреле 2025 года суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства его имущество на 360 млн рублей — 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля. Симоненко утверждал, что активы унаследованы от отца, который руководил сельхозпредприятием «Кубань».