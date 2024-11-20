Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в совершении двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 млрд рублей, пишет ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что допрос Иванова и предъявление нового обвинения его экс-подчиненному Антону Филатову следствие планирует в ближайшее время.

«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов (ст. 174.1 УК РФ) на общую сумму более 3,9 млрд рублей, а также два эпизода особо крупной растраты (ст. 160 УК РФ) при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», — сообщил собеседник ТАСС.

Таким образом экс-замглавы Минобороны вменили еще один эпизод растраты, а сумма ущерба в окончательной редакции значительно выросла.

В судебных документах, с которыми ознакомилось агентства, сказано, что Басманный суд Москвы уже ограничивал до 15 ноября в сроках ознакомления фигурантов и их адвокатов с материалами уголовного дела, которое насчитывает 73 тома, но в связи с тем, что следственный орган не успел выполнить запланированные мероприятия, СК снова просит судебную инстанцию продлить этот установленный срок до конца рабочей недели — до 22 ноября.

Иванов был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В деле также фигурируют глава компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В сентябре ТАСС писал, что дело в отношении экс-замминистра связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». В ходе проверки строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. Согласно версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».

В том же месяце суд арестовал два нежилых помещения особняка в Чистом переулке в Москве площадью около 650 кв. м и более 330 кв. м. Также суд наложил арест на 43 банковских вклада, имеющих отношение к экс-замминистра.

12 ноября РИА Новости со ссылкой на судебные документы писало, что в рамках расследования уголовного дела была арестована квартира в центре Москвы площадью более 300 кв. м., стоимость которой оценивается более чем в 500 млн рублей.