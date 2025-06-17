Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявление о банкротстве бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова из-за невозврата кредита на 175 млн руб. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Денис Балуев.

«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей — это и есть полная цена дома», — сказал адвокат.

С марта 2025 года Иванов должен был погасить какую-то часть банковского кредита, но не смог этого сделать в связи с уголовным преследованием. По словам Балуева, банк будет взыскивать долг по кредиту и процентам за счет имущества, уже арестованного в рамках уголовного дела, что стало возможным после известного определения Верховного суда, вынесенного в октябре 2024 года.

Верховный суд России признал, что потерпевшие по уголовному делу не имеют преимуществ перед другими кредиторами в отношении активов должника. При банкротстве ПСБ сможет претендовать на активы бывшего заместителя министра, которые включают недвижимость, уже арестованную следствием.

11 июня ПСБ подал иск о признании банкротом бывшего заместителя министра обороны, который находится под стражей по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Заявителем указан ПАО «Банк ПСБ», а должником — Иванов Тимур Владимирович. Других подробностей не приводится.

Адвокат Балуев подтвердил ТАСС планы банка начать процедуру банкротства в отношении Иванова. По его словам, дом с участком в подмосковном коттеджном поселке были куплены в кредит, под залог другой квартиры, на Поварской улице.

«Из-за ареста всего имущества и счетов этот кредит перестал обслуживаться, и банк воспользовался процедурой, предусмотренной ст. 213.5 Закона о банкротстве (заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом)», — пояснил Балуев.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев уточнил РБК, что Иванов не может обслуживать кредит, поскольку уже больше года находится под стражей и «все его имущество арестовано».

Тимур Иванов находится под арестом с апреля 2024 года

по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В сентябре ТАСС писал, что дело в отношении экс-чиновника связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». Во время проверки строительства были найдены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. По версии следствия, бывший замминистра обороны получил от главы «Олимпситистрой» Александра Фомина взятку за преференции компании.

В начале октября Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) по двум эпизодам: растраты более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» и растраты 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, оплата проводилась через дочернюю структуру Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед».

В апреле 2025 года Мосгорсуд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 июля. Иванов свою вину не признает.

В Минобороны Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов ведомства. На должность заместителя главы ведомства он был назначен в 2016 году, ранее возглавлял «Оборонстрой».

После начала Россией военной операции на Украине Иванов попал под санкции США, Евросоюза и других стран. В ЕС его называли десятым по важности человеком в общей иерархии российского военного руководства.

20 июня 2014 года стало известно об увольнении Иванова с должности замминистра.