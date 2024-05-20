После гибели президента Ирана Эбрахима Раиси внутриполитическая ситуация в стране может стать нестабильной. Однако это не должно повлиять на отношения между Тегераном и Москвой, они сохранятся на прежнем уровне, считают эксперты.

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, после смерти Раиси наибольшей угрозой для Ирана станут внутренние проблемы.

«Главный риск — это дестабилизация внутри самого Ирана. Системе управления нанесен урон, а, когда возникают такие ситуации, досрочные и срочные выборы, противники страны могут этим воспользоваться», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

При этом эксперт считает маловероятным исход выборов, при которых новым главой государства станет человек с отличными от Раиси политическими взглядами.

С другой стороны, уверен Перенджиев, система управления в Иране «в любом случае будет восстановлена достаточно быстро», поскольку большую роль в структуре власти также играют высший руководитель — духовный лидер и первый заместитель президента.

Помимо рисков внутри страны Перенджиев допустил, что смерть иранского лидера может помешать формированию международного транспортного коридора, а также вызвать осложнения в отношениях Тегерана и Баку. По его мнению, теперь Иран «попытаются рассорить» с Азербайджаном.

Отношения Ирана с другими странами

Отношения Ирана с Россией, при этом, останутся неизменными и сохранят курс по их укреплению, считает эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Елена Супонина.

«Те люди, которые сейчас временно берут полномочия в свои руки, полностью придерживаются того же курса, что и погибшие президент и министр иностранных дел», — пояснила она «Ленте.ру».

По словам востоковеда, в отношениях Ирана с США наблюдается напряженность, которая в ближайшее время вряд ли изменится. При этом, как полагает специалист, возможно усиление напряженности в отношениях с Израилем.

Политолог Сергей Марков в беседе с Инфо24 высказал мнение, что политическая элита Ирана будет и дальше придерживаться пророссийского курса.

При этом, по мнению Маркова, США и прозападная оппозиция в Иране будут пытаться организовать протестные акции с целью свергнуть действующую власть.

«Оппозиция считает, что протестные настроения в Иране сохранились, поэтому в период выборов она попытается организовать цветную революцию. Я сомневаюсь, что у них это получится, так как в Иране есть Корпус стражей исламской революции, бойцы которого всегда готовы выйти на улицы и зачистить их от бунтовщиков», — полагает политолог.

Он напомнил, что в 2022 году в Иране проходили митинги и протестные акции, их участники были недовольны действующей властью и ее политикой. Марков отметил, что иранские лидеры тогда смогли удержать власть.

Гибель президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Тебриза аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, командир подразделения охраны президента Сардар Сейед Мехди Мусави, несколько телохранителей и членов экипажа вертолета. Все они погибли.

19 мая стало известно, что вертолет с правительственной делегацией совершил «жесткую посадку» в провинции Восточный Азербайджан. Связь с пилотами была потеряна. Тогда началась поисково-спасательная операция, которая продолжалась больше десяти часов и осложнялась погодными условиями, в том числе сильным туманом.

После гибели Раиси исполняющим обязанности президента Ирана назначили Мохаммада Мохбера, который с 8 августа 2021 года занимал должность вице-президента.

Кроме того, в ближайшие 50 дней в стране должны состояться внеочередные президентские выборы.