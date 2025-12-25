После атаки дронов на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами, сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

Общая площадь пожара составила около 2 тыс. кв. метров. По данным штаба, участие в тушении принимают 70 человек и 18 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.

Темрюкский морской торговый порт расположен в Темрюкском заливе Азовского моря и принадлежит группе «Мечел». В нем осуществляется оказание услуг по перевалке генеральных, наливных, навалочных и насыпных грузов. С железнодорожной сетью порт соединен через магистраль Северо-Кавказской железной дороги.

В ночь на 25 декабря на фоне атаки дронов была приостановлена работа аэропорта Краснодара.

5 декабря также из-за ударов беспилотников были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке.