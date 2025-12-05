В результате атаки дронов повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке, передает оперштаб Краснодарского края. В порту произошло возгорание.

«По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», — сообщает штаб.

Пострадавших, предварительно, нет, также бы эвакуирован персонал порта.

Темрюкский морской торговый порт находится в Темрюкском заливе Азовского моря и принадлежит группе «Мечел». В порту осуществляется оказание услуг по перевалке генеральных, наливных, навалочных и насыпных грузов. С железнодорожной сетью он соединен через магистраль Северо-Кавказской железной дороги.

Об отражении атаки БПЛА сообщал также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, силы ПВО сбили дроны на севере региона — в Чертковском и Шолоховском районах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — отметил Слюсарь.

Всего в ночь на 5 декабря работу приостанавливали десять аэропортов во Владикавказе, Грозном, Магасе, Саратове, Краснодаре, Самаре, Ульяновске, Пензе, Сочи и Минеральных Водах.