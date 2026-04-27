Парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» планирует сократить в этом году около 150 торговых точек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на партнеров компании.

В 2025 году ритейлер уже прекратил работу 93 магазинов, уменьшив общее количество точек на 10%. Теперь сеть намерена продолжить оптимизацию. В компании уточнили, что закрытие магазинов — плановая работа по повышению качества локаций и адаптации к рыночным условиям.

Опрошенные «Известиями» эксперты связывают сокращение с несколькими факторами. Во-первых, «Лэтуаль» не удалось получить лицензии на продажу некоторых люксовых брендов, включая Chanel, что привело к сужению ассортимента в физических магазинах. Во-вторых, ритейлер активно развивал онлайн-платформу в ущерб офлайн-трафику. Кроме того, покупатели всё чаще уходят на маркетплейсы и к конкурентам, таким как «Золотое Яблоко».

Финансовые показатели компании ухудшились. По итогам 2025 года выручка «Лэтуаль» снизилась на 6%, до 83,9 млрд рублей, а чистый убыток впервые с 2012 года составил 1 млрд рублей — годом ранее сеть фиксировала прибыль в 1,9 млрд.

Сокращение точек — не единичный случай на рынке. Как отмечают эксперты, сеть «Подружка» (принадлежит владельцам «Лэтуаль») закрыла в прошлом году 25 магазинов, а «Рив Гош» сократил около 10% своих точек.

В самой компании заявляют, что параллельно с закрытием нерентабельных локаций развивают новые форматы. В 2025 году было открыто 13 магазинов, ещё шесть добавились в 2026-м. Также сеть обновила 258 точек.

Оптимизация в непродовольственном ритейле продолжится в этом году на фоне рационального поведения покупателей и конкуренции с маркетплейсами. По данным Росстата, индекс потребительской уверенности в первом квартале 2026 года снизился до минус 12%.