Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве деда и бабушки, добавлено обвинение в надругательстве над их телами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство объявило о завершении расследования резонансного уголовного дела в отношении Тарховой и ее сообщников — Светланы Метревели, ее племянника Дмитрия Метревели и матери Светланы Таисии Киселевой.

По данным следствия, Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты между 25 ноября 2024 года и 2 января 2025 года. Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели отравили супругов, действуя под руководством Светланы Метревели, которая находилась за границей. Затем соучастники заморозили тела жертв азотом, расчленили их и разбросали фрагменты по мусорным контейнерам.

Обвиняемые похитили ювелирные украшения и одежду Тарховых, а также использовали поддельные документы, чтобы присвоить деньги с банковских счетов убитых и начисленные им дивиденды. Кроме того, Тархова при помощи Киселевой продала автомобиль убитых родственников. Общая стоимость похищенного имущества составила более 2 млн рублей.

Фигурантам, в зависимости от их ролей, вменяются убийство группой лиц из корысти и с особой жестокостью, надругательство над телами, десять эпизодов кражи, три эпизода мошенничества, умышленное уничтожение имущества, а также похищение и подделка документов.

27 апреля Самарский областной суд продлил Екатерине Тарховой срок ареста до 26 мая. Оба Метревели, которые живут за границей, объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Таисия Киселева находится под домашним арестом в Самаре.

Виктор Тархов был мэром Самары в 2006-2010 годах, затем, проиграв выборы, занялся бизнесом. В январе 2025 года друг мужчины заявил о его исчезновении. «КП» писала, что соседи видели, как внучка Тарховых принесла в их квартиру несколько бочек и выходила оттуда с черными пакетами.

В феврале Тархову арестовали. По результатам психолого-психиатрической экспертизы девушка была признана вменяемой. Она дала признательные показания, рассказала о сообщнике и подтвердила, что расчленила тела дедушки и бабушки.