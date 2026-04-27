Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Украине, возможно, придется смириться с утратой части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Он связал такие уступки с перспективами страны на вступление в ЕС, передает Reuters. Об этом немецкий канцлер заявил во время визита в гимназию имени Карла Великого в Марсберге.

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины перестанет быть украинской», — сказал Мерц.

По его словам, если украинский президент Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой большинства, проведя референдум по этому вопросу, то вместе с тем он должен сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу».

Мерц предостерег от чрезмерного оптимизма относительно быстрого вступления Украины в Евросоюз, заявив, что страна не может присоединиться к союзу, находясь в состоянии военного конфликта с Россией, и должна сначала выполнить определенные условия и требования к странам-членам ЕС, касающиеся в том числе верховенства права и борьбы с коррупцией.

«У Зеленского была идея присоединиться к ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года — нереалистично», — цитирует Reuters канцлера ФРГ.

Украина сейчас имеет статус кандидата в члены ЕС. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры со страной о членстве в союзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала, что Украины может стать членом ЕС к 2030 году.