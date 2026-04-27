Советский районный суд Воронежа приговорил студента Семилукского политехнического колледжа Романа Мальцева к одному году исправительных работ по делу о демонстрации нацистской символики, а также символики «Международного движения сатанизма»*. Решение опубликовано на сайте суда. Как пишет «Коммерсантъ», это первый в России приговор по уголовному делу о сатанистской* символике.

Как установил суд, в феврале 2025 года Мальцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» изображение Адольфа Гитлера. Согласно материалам суда, студент сделал это «с целью пропаганды нацизма, а именно, чтобы другие люди этим заинтересовались и стали также думать».

В августе того же года молодой человек выложил свою фотографию в черной кофте с пентаграммой, «содержащей символику экстремистской организации „Международное движение сатанизма“*». Кофту у Мальцева впоследствии изъяли при обыске.

Во время предварительного следствия студент рассказал, что в 12 лет прочитал Библию, но не заинтересовался христианством и «стал атеистом». Позже, видя «противоправное поведение приезжих граждан», Мальцев заинтересовался нацизмом и Гитлером, а затем стал читать о «движении сатанизма*», говорится в материалах суда.

Один из свидетелей охарактеризовал Мальцева как «активного представителя радикальных взглядов», а также «активного и открытого сатаниста*». По словам свидетеля, раньше студент считал себя скинхедом.

Суды дважды штрафовали Мальцева: в 2023 году — по административному делу о демонстрации символики запрещенного в России движения «Колумбайн»**, через год — по протоколу о демонстрации нацистской символики.

Верховный суд России в июле 2025 года признал экстремистской организацией «Международное движение сатанизма»*. В августе того же года Курганский городской суд назначил первый в России штраф за публикацию с изображением символа сатаны* в социальной сети «ВКонтакте».

* международное движение признано в России экстремистским и запрещено

** движение признано террористической организацией, запрещено на территории России