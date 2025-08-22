Курганский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тыс. рублей за публикацию с изображением сатаны во «ВКонтакте», сообщает РИА Новости. Это одно из первых подобных решений в России после того, как в конце июля Верховный суд России признал «Международного движения сатанизма»* экстремистской организацией.

Мужчину признали виновным по 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики). Когда именно была сделана публикация, агентство не уточняет.

По данным РИА Новости, подобное дело рассматривалось в Курганской области впервые. Кроме того, агентство не нашло решений о штрафах за демонстрацию сатанинской символики или пропаганду сатанизма* в других российских регионах.

В курганском МВД рекомендовали воздержаться от подобных публикаций, а также от ношения в общественных местах одежды с символикой, относящейся к сатанизму*, передает URA.RU. В частности, речь идет об изображениях перевернутой пентаграммы и козлиной головы в пентаграмме, перевернутого креста Святого Петра, креста Левиафана и числа 666, отмечают в ведомстве.

Среди прочего, в полиции посоветовали «взвесить риски при публикации текстов и видео, оправдывающих насилие, выражающих ненависть к другим людям, религиям и национальностям или содержащих обряды жертвоприношения».

Запрет сатанизма*

О необходимости запретить в России сатанизм* «как экстремистское движение» в январе заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, государство должно противодействовать массовому распространению оккультизма среди населения и публичному навязыванию деструктивных религиозных учений и практик через рекламу. Также патриарх указал на недопустимость того, что различные «сатанинские секты» якобы открыто вербуют молодежь в свои группы, в том числе через соцсети.

«Все же это имеет, в том числе и политически опасное влияние. Это не просто какое-то волшебство, какая-то экзотика. Это идеология, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе. Причем во имя чего? Во имя поклонения идолам? Безумие», — убежден патриарх Кирилл.

Его позицию разделил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который заявил, что сатанизм* — форма «информационной и идеологической борьбы, которая ведется объединенным Западом против нашей страны». Он считает, что борьба с этим движением сегодня направлена не только на церковь, но и «на всех нас без исключения».

«Это прекрасно могут подтвердить наши ребята — герои, которые в зоне специальной военной операции каждый день, каждый час имеют дело с сатанизмом», — говорил парламентарий.

В январе Госдума начала работу над законопроектом о запрете сатанизма*. В конце июля Верховный суд России признал «Международного движения сатанизма» экстремистской организацией и запретил ее деятельность.

* международное движение признано в России экстремистским и запрещено