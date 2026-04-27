В случае поступления на карту денежного перевода от незнакомца ни в коем случае нельзя самостоятельно возвращать средства. Об этом сообщил NEWS.ru вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Самостоятельный возврат средств по требованию неизвестных лиц, особенно на другие реквизиты, может вовлечь в схему отмывания денег и привести к блокировке карты или счета, пояснил эксперт.

Он порекомендовал уведомить банк о получении средств от неизвестного отправителя.

«Финансовая организация сама свяжется с банком отправителя и инициирует процедуру возврата ошибочно перечисленных средств», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Согласно Гражданскому кодексу, полученная сумма может расцениваться как неосновательное обогащение, а ее использование — как хищение, отметил эксперт.

В случае получения требований о возврате Кузнецов настоятельно рекомендовал сохранять всю переписку, скриншоты сообщений и номера телефонов. Он уточнил, что эти данные помогут доказать добросовестность.

Если же гражданин уже перевел деньги по требованию мошенников, ему следует немедленно сообщить об этом в банк для возможного отзыва транзакции, а также обратиться в правоохранительные органы с заявлением, приложив все имеющиеся доказательства. Кроме того, эксперт порекомендовал привлечь юриста для корректного составления документов и оценки перспектив возврата средств.

Кузнецов также указал на необходимость внимательно отслеживать все операции по счетам и при подозрениях блокировать карту.