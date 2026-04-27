В Кремле не видят таких условий, при которых возвращение США и Ирана к боевым действиям было оправданным. Это следует из комментария пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналистам после того, как Тегеран направил американцам новое предложение по прекращению огня и снятия блокады Ормузского пролива.

«Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он указал, что дальнейшее военное противостояние не в интересах Ирана, которого Россия считает партнером, оно также не нужно странам пролива и не пойдет на пользу мировой экономике.

Представитель Кремля назвал «очень сложным» вопрос о том, можно ли предложить площадку для американо-иранских переговоров на территории России.

«Здесь трудно сказать, это очень сложный вопрос. Если кто-то на него согласится, кто-то может не согласиться. Перед тем, как что-то предлагается, это сначала прорабатывается», — ответил он.

По словам Пескова, Россия готова оказать любое посредничество, чтобы не было возврата к боевым действиям.

«Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков пообщался с журналистами в Петербурге, где Владимир Путин принял главу главу МИД Ирана Аббаса Арагчи. Перед этой встречей иранский министр заявил в комментарии ведущему телеканала «Вести» Павлу Зарубину, что его страна «противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они [США] не достигли ни одной своей цели».

Арагчи сказал, что президент США Дональд Трамп просит Тегеран о новых переговорах и иранские власти сейчас рассматривают этот вариант.

CNN передает, что после провальной попытки диалога в минувшие выходные, в понедельник США и Иран направили новые дипломатические сигналы. Трамп намерен провести консультации о дальнейших действиях со своими топовыми чиновниками по нацбезопасности, в то время как Арагчи перед визитом в Москву направил Пакистану, выступающему посредником, список того, что для Тегерана является «красными линиями». Согласно полуофициальному иранскому агентству Fars, в этом перечне среди прочего вопросы ядерной тематики и Ормузский пролив.

Ранее источники Axios рассказали, что Иран представила США новое предложение об прекращении боевых действий и открытии пролива, который сейчас блокируется как иранцами, так и американцами. Издание при этом отметило, что снятие блокады и прекращение войны лишили бы Трампа рычагов влияния на любых будущих переговорах по ядерной проблематике.

США и Иран 8 апреля заключили двухнедельное перемирие, заявив о победе друг над другом. Впоследствии Трамп написал в соцсети Thruth Social, что будет продлевать режим прекращения огня до завершения обсуждений.