Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Главные заявления — в материале RTVI.

В начале открытой части встречи Путин отметил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, и попросил поблагодарить его за это.

«Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», — сказал президент.

Путин также заявил, что в России видят, как «мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», и надеются, что, «опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир».

Со своей стороны, Москва будет делать всё, что отвечает интересам Ирана и всех народов региона, «для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее», отметил президент. «Вы нашу позицию хорошо знаете», — добавил глава государства.

В ответном слове Арагчи заявил, что «очень рад» встретиться с Путиным, и поблагодарил президента за соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи, а также за поздравление с избранием нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

«Меня попросили в ходе этой поездки подтвердить, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнерство на самом высоком уровне, и таким путем мы будем идти дальше. Невзирая на всё, что происходит, ирано-российские отношения будут идти и далее крепче», — заявил глава иранского МИДа.

По его словам, «всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном».

«Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики Иран», — добавил Арагчи.

После этого переговоры продолжились в закрытом формате. Во встрече с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков, с иранской — замглавы МИД Казем Гарибабади и посол в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

На вопрос о том, как прошли переговоры, Лавров ответил: «Полезно», пишет агентство.

В комментарии для журналиста ВГТРК Павла Зарубина Арагчи заявил, что США предложили Ирану переговоры, Тегеран сейчас рассматривает эту возможность.

«Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он [президент США Дональд Трамп] просит о переговорах», — сказал глава МИД Ирана, слова которого приводит ИС «Вести».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важность беседы Путина и Арагчи «трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке».