Президент США Дональд Трамп отменил поездку двух своих посланников в Исламабад после того, как глава МИД Ирана отказался принять условия Вашингтона покинул пакистанскую столицу, что нанесло новый удар по перспективам мирного урегулирования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пост американского лидера в социальной сети.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер должны были встретиться в Исламабаде с пакистанскими посредниками, однако визит был отменен после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом отверг «максималистские требования» США и уехал.

«Слишком много времени тратится на поездки, слишком много работы! К тому же в их руководстве царит огромная внутренняя борьба и неразбериха. Никто не знает, кто у них главный, включая их самих. К тому же у нас все козыри, а у них — ничего! Если они хотят говорить, все, что им нужно сделать, это позвонить!!!» — возмутился Трамп, комментируя отмену поездки своих посланников.

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном начался 28 февраля с американо-израильских авиаударов. Тегеран нанес ответные удары по Израилю, американским базам и другим объектам США в странах Персидского залива, а также практически перекрыл Ормузский пролив, через который обычно провозится 20% объема мировых поставок нефти и СПГ.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, но на переговорах сторонам пока не удалось достичь прогресса. Ситуация усугубляется тем, что Израиль продолжает наносить удары по Ливану, и иранская сторона требует прекратить их, прежде чем обсуждать какие-то дальнейшие условия.