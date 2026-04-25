Иран отказался принимать «максималистские требования» США в рамках мирных переговоров, которые проходят в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранского дипломатического источника.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и изложил «принципиальные позиции» Тегерана. При этом иранская сторона исключила прямые контакты с американскими представителями, включая спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. После этого делегация покинула Исламабад.

«Иранская сторона принципиально не будет принимать максималистские требования», — заявил дипломатический источник в Исламабаде.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что у Ирана все еще есть «открытое окно для заключения выгодной сделки» при условии отказа от ядерного оружия.

Конфликт, длящийся уже девятую неделю, привел к почти полной блокаде Ормузского пролива, через который обычно проходит пятая часть мировых нефтяных поставок, что спровоцировало скачок цен на энергоносители.

Трамп на прошлой неделе продлил двухнедельное перемирие, однако на фоне переговоров продолжаются израильские удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, и Тегеран требует прекратить их, прежде чем продолжать урегулирование конфликта.

Несмотря на перемирие, движение судов через Ормузский пролив остается на минимуме: за сутки зафиксировано лишь пять проходов — по сравнению со 130 до начала конфликта 28 февраля.

Сегодня возобновились международные рейсы из тегеранского аэропорта имени Хомейни: первыми стали вылеты в Саудовскую Аравию, Оман и Турцию.