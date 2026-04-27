Продажи книг Григория Остера на маркетплейсе Wildberries увеличились на 500% в натуральном выражении. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя.

Рост продаж зафиксирован на неделе с 21 по 26 апреля. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи книг Остера выросли на WB почти на 500%, а в сравнении с началом месяца — на 220%. В Wildberries уточнили, что самым востребованным произведением писателя стали различные издания «Вредных советов».

О поручении Бастрыкина проверить книги Остера на наличие «сомнительных с педагогической точки зрения установок» стало известно 21 апреля. Предложение прозвучало на заседании Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

Согласно релизу СК, участники мероприятия привели книги Остера в качестве «негативного примера» для подростков при обсуждении роста числа тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних.

По данным «Коммерсанта», произведения Остера упоминались в докладе члена комитета Госдумы по международным делам, депутата от партии «Единая Россия» Марии Бутиной «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних».

Бутина указала на «разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания» в произведениях Остера и сочла «легитимизацией жестокости» книгу «Вредные советы», узнал «Ъ».

В докладе приводились цитаты из «Ненаглядного пособия по математике», «Книги о вкусной и здоровой пище людоедов» и сборника рассказов «Школа ужасов». Также в выступлении упоминались критические оценки СВО, якобы высказанные Остером. Бутина предложила изъять книги писателя из свободного доступа и организовать «внеплановую проверку» его творчества.

Источники «Ъ» в правоохранительных органах заявили, что проверке подвергнутся «Школа ужасов» и «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда».

Издательство АСТ сообщило газете, что не получало каких-либо запросов со стороны Следственного комитета по поводу книг Остера. В издательстве напомнили, что претензии к текстам писателя возникали и в 2024 году, однако не имели серьезных последствий.

Представители компании также отметили, что книги Остера издаются более 30 лет, а «Вредные советы» в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения.

Комментируя ситуацию вокруг произведений Остера телеграм-каналу «Кровавая барыня», член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что среди парламентариев «хватает людей, считающих, что главное — это выделиться резкими заявлениями, пусть даже и совершенно нелепыми».

Вассерман не исключил, что в ситуацию придется вмешаться людям, «не страдающим проблемами по части юмора». Депутат уточнил, что, в частности, президент России Владимир Путин «не раз доказывал, что у него с этим все в полном порядке».

Вассерман также выразил уверенность в том, что дети «прекрасно понимают» доказательство «от противного», которое использует в своих книгах Остер, «задолго до того, как пойдут в школу».