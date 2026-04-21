Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера на предмет наличия в них «сомнительных с педагогической точки зрения установок». Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало обсуждение роста числа тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних и мер противодействия «криминализации подростковой среды» на заседании Координационного совета России по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

В ходе дискуссии произведения автора, известного своими «Вредными советами», были приведены в качестве негативного примера.

«Достижение целей возможно только совместными усилиями всех институтов государства и общества», — провозгласил Бастрыкин, комментируя необходимость проверки детской литературы.

Григорий Остер — российский писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ (2007) и лауреат Государственной премии РФ (2002), создатель популярной книги «Вредные советы».

В предисловии к его книге, в частности, говорится:

«Ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно».

Впоследствии «Вредные советы» превратились в отдельный жанр, в котором вслед за Остером творили и другие литераторы. Сам писатель называл их «педагогикой от противного», поскольку они пародировали штампы педагогической морали. У него вышло в общей сложности около 10 книг-сборников, объединенных этим жанром.

В 2012 году «Вредные советы» были положены на музыку композитора Броннера, а по произведениям подражателей Остера сняли мультфильмы на тему «Правила поведения на железной дороге».

«Я создал новый жанр и очень этим горжусь. Как когда-то кто-то придумал сонеты, и потом великие поэты — Шекспир, Петрарка — писали венки сонетов», — делился сам Остер.

Известный российский литературный критик, филолог и эксперт в области детской и подростковой литературы Мария Порядина высказывала гипотезу о том, что ранние «Вредные советы» заполнили идеологический вакуум, возникший после исчезновения советских детских стихов о Ленине, Родине и партии, и в противоположность этой поэзии учили маленьких читателей независимому мышлению.