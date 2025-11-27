У России на вооружении есть «дроны ПВО», способные уничтожить новые украинские беспилотники Octopus («Осьминог»). Таким мнением в беседе с Life.ru поделился военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Если этот дрон действительно является тем, что они заявили, — дроном ПВО, для его уничтожения будут применяться точно такие же дроны ПВО, которые у нас сегодня уже есть на вооружении», — отметил он.

Матвийчук напомнил, что у российской армии есть переносные комплексы типа «Стрела», «Верба» и «Панцири». По его словам, «ничего страшного» на поле боя не произойдет. Россия, отметил он, способна сбить «любое оружие», включая новые БПЛА.

Говоря об украинском «Осьминоге», военный эксперт подчеркнул, что его позиционируют как дрон, который должен будет противостоять российским беспилотникам, в частности «Гераням», которые, по его словам, доставляют Украине «неприятности». Однако, отметил эксперт, характеристики «Осьминога» до сих не представлены, а его эффективность в бою не подтверждена. Матвийчук не исключил, что Великобритания использует этот проект, чтобы заработать на Украине деньги.

Ранее делегации Министерств обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по сборке дрона-перехватчика «Осьминог».

Глава украинского военного ведомства Денис Шмыгаль отметил, что планируется массовое производство беспилотников. Количество изготовленных моделей, по его словам, может достигать нескольких тысяч в месяц.

По данным Defense Express, «Осьминоги» будут производиться на территории Соединенного Королевства, в Милденхолле (восток Англии, где расположена авиабаза ВВС Великобритании).