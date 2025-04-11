В Москве на Николо-Архангельском кладбище похоронили рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который умер в возрасте 40 лет после нескольких дней, проведенных в коме в Таиланде. Перед этим в храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово состоялась церемония прощания, на которую пришли несколько тысяч человек.

Толпа фанатов, которые находились возле храма во время прощания, после церемонии последовала на кладбище. Туда также заранее приехали поклонники, которые не смогли попасть на церемонию в храм. По данным Shot, на месте погребения находятся боле 500 человек.

Бывшая жена рэпера Ева Карицкая рассказала в своем телеграм-канале, что похороны были организованы благодаря пожертвованиям поклонников, участию проекта «Выжившие» и сыну художника Никаса Сафронова, пианисту Луке Сафронову, который «занимался практически всеми организационными моментами похорон».

Тело Техника 9 апреля доставили в Москву из Таиланда. Он умер в в больнице на курортном острове Пхукет 5 апреля, куда был ранее экстренно госпитализирован с острым респираторным дистресс-синдромом и в измененном состоянии сознания.

Знакомые Техника предполагали, что он мог отравиться «запрещенными веществами», однако, согласно опубликованным результатам анализов, в день госпитализации в крови рэпера не обнаружили следов наркотиков. У него развилась аспирационная бактериальная пневмония, из-за которой он утратил возможность дышать самостоятельно.

Яровный опубликовал заключение тайских врачей, в котором основной причиной смерти музыканта назван «септический шок». Согласно документу, к смерти привели «острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония».

Рэпер Птаха (Давид Нуриев), который присутствовал на церемонии прощания в Москве, обвинил в смерти друга «общество».