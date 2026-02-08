В начале 90-х в одном только Киеве было 250 систем С-300, а к 2022 году их осталось только 25 и несколько тысяч ракет, потому что Украина годами не занималась их производством. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на встрече со студентами и преподавателями Национального университета «Киевский авиационный институт».

По его словам, в 2022 году, когда начались боевые действия между Украиной и Россией, у ВСУ было «25 систем С-300 и несколько тысяч ракет».

«А знаете, в 90-х годах сколько систем С-300 было в Киеве, не на Украине <…> Интересно? 250», — сказал глава государства.

По его словам, Украина годами не производила собственных систем и ракет, но сейчас ситуация изменилась: теперь у нее есть десятки различных систем ПВО — Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk и другие — и параллельно она создает собственную полноценную противовоздушную оборону, которая хоть и самая крупная в Европе, но по-прежнему уступает российской.

«Мы не производили С-300, у нас не было ракет. Вот что было там, немножко лежало, вот и лежало. И мы на [этом] пути и строим свои [системы ПВО]. Строим свою систему. Это очень непросто. У нас нет за плечами 100 лет, когда вся махина Советского Союза строила это ПВО», — рассказал он.

Зеленский отметил, что этот процесс очень сложный и начался он только после начала конфликта между Москвой и Киевом, подчеркнув, что до этого такой индустрии в стране не было.

С-300 — это семейство зенитных ракетных систем, серийное производство которых началось в СССР в 70-е годы XX века. Они предназначены для уничтожения самолетов тактической и стратегической авиации.

Также Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках новых боевых самолетов: 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale.

«Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть. Безусловно, есть и F-16», — рассказал президент.

В ноябре Украина и Франция подписали декларацию о намерениях по масштабному усилению украинской авиации и противовоздушной обороны. Этот документ предусматривал возможные будущие контракты на закупку Киевом около 100 французских Rafale.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина в 1992 году имела 225 систем ПВО, которых к 2019 году осталось около 60, часть из них была распродана.

«Вы знаете, 225 систем в Украине было в 1992 году. В 2019 году было около 60. Большинство систем “куда-то делось” в период с 2000 до 2019 года. До 2000 года у Украины из 225 осталось 168—169, то есть было уже меньше, но было 170 систем. И за следующие годы до 2019 у нас осталось около 60. К чему я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины», — отметил он.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в 2021 году Украина имела на своем вооружении более 250 зенитно-ракетных комплексов С-300 различных модификаций, до 75 систем «Бук-М1», около 90 систем 2K12 «Куб», около 10 9K330 «Тор» и сотни систем «Оса», «Стрела-10» и зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Тунгуска», «Шилка».

В конце января Зеленский сообщил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках Киеву ракет РАС-3 для зенитных комплексов Patriot. Ранее он отмечал нехватку ракет для американских и европейских систем ПВО. По словам Зеленского, ему приходится лично «выбивать» поставки из стран Европы и США.