Председатель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что подает в отставку с занимаемой должности, передает агентство Yonhap.

«С роспуском высшего совета (партии.— Прим.ред.) из-за ухода в отставку его членов не представляется возможным выполнение обязанностей в качестве председателя партии. Я ухожу с поста председателя», — сказал Хан Дон Хун.

Он также извинился перед согражданами и сторонниками «Гражданской силы», которые недовольны объявленным импичментом президента.

«Я изо всех сил старался найти лучший способ для этой страны, кроме импичмента, но, в конце концов, я не смог этого сделать. Это все моя вина. Мне очень жаль», — отметил Хан Дон Хун.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы», из-за конфликта с оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте. На территорию Национального собрания позже вошел военный спецназ и начал возводить там баррикады. Несмотря на это, в здание парламента смогли попасть 190 депутатов, они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого военные покинули здание парламента.

Через два дня 5 декабря полиция начала расследование в отношении главы государства по делу о госизмене.

14 декабря Национальное собрание Южной Кореи со второй попытки объявило импичмент Юн Сок Ёлю. В отношении него ведется расследование о госизмене и мятеже из-за попытки ввести военное положение. Как пишет Yonhap, в этот же день был арестован глава командования контрразведки Министерства обороны Южной Кореи генерал-лейтенант Ён Ин Хён — фигурант дела о мятеже. По версии следствия, он отправил военных к парламенту по приказу бывшего министра обороны Ким Ён Хёна после введения военного положения.

Экс-глава Минобороны также находится под арестом. 11 декабря Yonhap со ссылкой на сотрудника исправительного учреждения писало, что Ким Ён Хён пытался совершить суицид в следственном изоляторе на востоке Сеула. Глава исправительного центра Шин Ён Хэ отметил, что после ЧП Ким находится в защитной камере, его здоровье остается стабильным.