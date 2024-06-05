Основатель Тинькофф банка (теперь — «Т-Банк») Олег Тиньков* заявил, что в фамилии председателя правления банка Станислава Близнюка под буквой З надо подразумевать Z — символ поддержки военных действий России на Украине. Так бизнесмен ответил на слова топ-менеджера о том, что если в названии бренда используется фамилия, то она должна быть «кристально чистой».

Ранее в среду, 5 июня, стало известно о переименовании Тинькофф банка в «Т-Банк». В кредитной организации объяснили, что это «логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов», а также «органичный способ объединить все продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов».

Председатель правления «Т-Банка» Станислав Близнюк в интервью «Ведомостям» заявил, что в банке уже «давно и не раз» задумывались о том, чтобы уйти от «фамильности».

«Если уж ты фамильный бренд, фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне подозрений, а тут то блогеры, то уголовные дела. Это давно и регулярно тоже подталкивало нас к мысли о том, что бренд должен эволюционировать и уходить от фамильности. За последние лет пять у нас было очень много дискуссий по этому поводу», — рассказал Близнюк.

Журналист Ярослав Бабушкин посчитал такие слова «жесткими» и в своем инстаграме** попросил Тинькова* их прокомментировать.

«БлиZнюк это Z ему нравится ***** [вооруженный конфликт], с ним все понятно», — ответил Тиньков* (орфография и пунктуация сохранены).

В феврале 2024 года Тинькофф банк обновил логотип, заменив герба дворянского рода Тиньковых желтым щитом с буквой «Т».

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Как Тиньков* лишился Тинькофф банка

Олег Тиньков* осудил российскую военную операцию на Украине практически сразу после ее начала. В апреле 2022 года он продал свою долю в TCS Group, материнской компании Тинькофф банка, холдингу «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Бизнесмен рассказывал, что его вынудили пойти на сделку «за копейки» из-за его высказываний с критикой действий властей и ВС России.

В октябре 2022 года Тиньков* объявил, что официально отказался от российского гражданства. Позже он говорил, что попробует запретить Тинькофф банку использовать его имя.

«Я не хочу, чтобы мое имя было в России, я оттуда ушел и я не хочу с этой страной иметь ничего общего, и в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет, наверное, юридически непросто, но я попытаюсь», — обещал он.

Тиньков* был включен в санкционные списки Великобритании вскоре после начала боевых действий, но исключен в июле 2023 года. Другие западные страны не вводили против него санкций.

Минюст России в феврале внес Тинькова* в реестр иностранных агентов, обосновав свое решение в том числе его выступлениями против военной операции на Украине.

* Олег Тиньков внесен Минюстом в реестр иноагентов

** Деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена