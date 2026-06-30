Еврокомиссия направила Украине €3,9 млрд в рамках первого транша на общую сумму в €6 млрд, предназначенного для приобретения беспилотников. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

«Изобретательность Украины лежит в основе ее успеха в противостоянии полномасштабному вторжению России. Изобретательность, которую мы хотим поддержать», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она выразила уверенность в том, что подобные инвестиции «помогут Украине защитить своих граждан» и укрепить безопасность Европы. В публикации ЕК также назвали быструю доступность критически важных товаров в необходимых количествах в сжатые сроки преимуществом Украины в военной сфере.

Этот транш представляет часть более крупного кредита в €90 млрд, который ЕК одобрила ранее. В рамках этого кредита предполагается направить €30 млрд на помощь бюджету, а оставшиеся €60 млрд — на поддержку обороны в 2026 и 2027 годах.

«Предстоящие выплаты будут по-прежнему покрывать закупки беспилотников, а также распространяться на боеприпасы, ракеты и системы ПВО», — сообщается в опубликованном коммюнике.

Уточняется также, что этой выплате предшествовал транш Еврокомиссии в размере €3,2 млрд, направленный 25 июня в рамках специальной программы микрофинансовой помощи.

Послы ЕС утвердили финансирование для Украины в размере €90 млрд 22 апреля. Предполагается, что кредит позволит покрыть две трети потребностей Киева на протяжении ближайших двух лет.