Центральный районный суд Челябинска отказал следователям в аресте замдиректора школы №68, ученик которой напал на одноклассников и педагога с молотком, и замглавы охранявшего учебное учреждение ЧОП.

62-летний замдиректора школы по безопасности Сергей Дементьев на слушании заявил, что является законопослушным гражданином, не имеет судимостей, и попросил не отправлять его в СИЗО. Следователь ходатайствовал о его взятии под стражу до 16 ноября. Судья Елена Кудимова, выслушав мнения сторон, вынесла решение в пользу Дементьева.

Замдиректора школы обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья (ч. 2 ст. 293 УК). Наказание по этой статье варьируется от принудительных работ до пяти лет лишения свободы.

Меру пресечения 54-летнему заместителю директора ООО «ЧОП Правопорядок +» Сергею Ялманову избирали в закрытом режиме. Об этом попросило следствие, сославшись на то, что на заседании может обсуждаться медицинская тайна потерпевших и будут озвучены данные несовершеннолетнего правонарушителя. Журналистам разрешили присутствовать только при вынесении решения.

Замдиректора ЧОП вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). В случае признания виновным ему грозит наказание от штрафа на сумму 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет.

Челябинские СМИ уточняют, что Ялманов числится учредителем и главой ООО «Сфера», а также экс-учредителем и действующим заместителем директора ООО «ЧОП Правопорядок +», судимостей ранее не имел. Как и в случае с Дементьевым, ходатайство следователя об аресте было отклонено судьей Кудимовой.

Нападение на челябинскую школу

Утром 16 сентября 13-летний ученик школы №68 напал на одноклассников с ножом и молотком. По некоторым данным, у него при себе был также муляж пистолета. Сотрудники вызвали наряд Росгвардии, до прибытия которого нападавшего якобы удерживал преподаватель технологии.

Подросток успел ранить трех ровесников — двух девочек и мальчика, — а также учительницу химии и биологии Нину Шошину, пытавшуюся защитить детей. Обе пострадавшие школьницы получили удары по голове и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всех раненых несовершеннолетних впоследствии перевезли на лечение в московские клиники.

Телеграм-канал Shot утверждал, что нападавший — Роман Г. — пытался покончить с собой в школьном туалете, где его якобы и задержали росгвардейцы. По данным канала, подросток мог участвовать в «суицидальном квесте», который распространяется по одному из популярных мессенджеров. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что нападение на челябинскую школу вызвано отсутствием нормальной охраны, а не «смертельным квестом».

Телеграм-канал «112» писал, что Роман ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере и проходил профильное лечение. В сообщении уточнялось, что причиной нападения могли стать издевательства со стороны других учеников, с которыми у него несколько месяцев назад был конфликт. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавало, что мальчик два месяца находился на психиатрическом лечении и вышел из клиники летом.

Проблемы с охраной школы

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на входе в школу был установлен только один пост охраны. Сегодня, 18 сентября, Следственный комитет заявил, что рамка металлоискателя для проверки всех входящих в здание не работала, как и турникет.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки безопасности во всех школах региона и «разобраться» в том, как ученик мог пронести в здание молоток. Первая замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила RTVI, что депутаты обсудят возможность усиления охраны российских школ.