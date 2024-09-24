Фигуранты дела о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москве стали подавать заявления о заключении контрактов для участия в военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что изначально всем фигурантам дела было предъявлено обвинение по пяти статьям УК:

— убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору (п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК),

— покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК),

— незаконный оборот оружия (ст. 222 УК),

— посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК),

— самоуправство (ст. 330 УК).

Решение об арестах выносили Мещанский, Тверской и Басманный суды Москвы. Участники нападения на центральные офисы Wildberries в Москве решили обжаловать свои аресты, вынесенные Басманным судом, пишет «Ъ». Одновременно с этими они начали подавать заявления о заключении с ними контрактов для участия в боевых действиях на Украине.

Как отмечает издание, при аресте участников нападения следователи сообщали, что фигуранты совершали инкриминируемые им преступления в присутствии сотрудников полиции, что свидетельствует об их склонности к противоправным действиям и «отсутствии контроля за собственным поведением».

У некоторых задержанных нет российского гражданства, а также постоянного и легального источника дохода. При этом следствие утверждало, что у них есть «социальные связи на территории иностранного государства», с помощью которых фигуранты «под тяжестью предъявленного обвинения и строгостью предусмотренного законом наказания могут скрыться от следствия и суда», находясь на свободе.

«Коммерсантъ» пишет, что фигуранты дела отрицали свою причастность к нападению на офисы Wildberries. В частности, адвокат одного из них утверждал, что его подзащитный попал на место событий случайно, услышав звуки стрельбы, и не совершал противоправных действий.

Отсутствие российского гражданства и «осознанный характер» действий обвиняемых не являются препятствием для прохождения воинской службы, указывает «Ъ». Согласно ст. 78.1 УК, освобождение в связи с заключением контракта с Минобороны запрещено только для тех лиц, которые обвиняются в половых преступлениях против несовершеннолетних, преступлениях террористического и экстремистского характера, а также различных видах госизмены. При заключении контракта с Минобороны уголовное дело приостанавливается. Кроме того, если фигурант получил госнаграду, дослужился до окончания службы по возрасту или увольнения по состоянию здоровья, он может рассчитывать на полную реабилитацию. Для иностранцев предусмотрена упрощенная процедура получения российского гражданства.

Стрельба у офиса Wildberries

18 сентября возле офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника, еще семеро человек пострадали. Одновременно с этим было совершено нападение на офис компании, расположенный около метро «Динамо».

Основательница Wildberries Татьяна Ким (в замужестве Бакальчук) обвинила мужа Владислава Бакальчука и сопровождавших его людей в попытке рейдерского захвата офисов. В пресс-службе маркетплейса заявили, что первыми стрельбу открыли люди, прибывшие вместе с супругом владелицы компании.

Адвокаты Владислава Бакальчука заявляли, что на него было совершено вооруженное нападение со стороны вооруженной охраны Wildberries. Сам предприниматель называл стрельбу «террористическим актом» с целью остановить его «законные попытки спасти компанию от рейдерского захвата».

Бакальчука обвинили в двух эпизодах убийства, покушении на полицейского и самоуправстве. 20 сентября он сообщил, что находится дома и продолжит «бороться за справедливость».

Всего обвинения по делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявили 33 задержанным. Всего было арестовано 30 задержанных, 19 из них назначили 15 суток административного ареста.

«Возмездие скоро настанет»

На следующий день после инцидента со стрельбой в бизнес-центре «Романов двор» Татьяна Ким подала заявление о силовой акции в отношении офисов Wildberries «с уничтожением имущества и организацией массовых беспорядков», пишет «Московский комсомолец». В заявлении, на которое ссылается издание, утверждается, что подготовкой занимался некий представитель Владислава Бакальчука. По данным службы безопасности Wildberries, каждому участнику «акции» обещали выплатить 12 тыс. рублей.

Среди прочего, Ким подала заявление на самого Бакальчука, от которого, по ее словам, звучали угрозы убийством в адрес директора компании по развитию сервисов, пишет «МК». В частности, упоминались фразы «Когда тебе в спину стреляют…», «Возмездие скоро настанет» и другие, отмечает издание.

Кроме того, в заявлении шла о неправомерном доступе к компьютерной информации. Основательница Wildberries считает, что представители Бакальчука незаконно пытались получить доступ к базе клиентов маркетплейса, а также «отменяли» множество заказов, что привело к значительному ущербу, передает «МК».

По заявлению Татьяны Ким ведется проверка, утверждает «МК».