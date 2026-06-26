ФСБ заявила, что в Дагестане задержан создатель террористической сети, которая по заданию украинских кураторов вербовала подростков для использования в качестве «живых бомб». Он сам оказался 17-летним, пишет KP.RU.

Как утверждает спецслужба, школьников втягивали в сеть для совершения различных преступлений — от звонков о ложном минировании до расстрела одноклассников. Вербовщики действовали не только на территории России, но и за границей.

Наставниками несовершеннолетних были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), утверждают в ФСБ. Личности некоторых из них уже установлены.

Российские силовики показали видео самого задержания, а также допроса молодого человека. Он рассказал на камеру, что администрировал телеграм-каналы, а также был лидером организации, которая продвигала террористические идеи, и что им помогали агенты СБУ, в том числе деньгами.

Задержанный назвал несколько городов, в которых планировались террористические акции — Домодедово и Орехово-Зуево, Санкт-Петербург, Липецк, Оренбург, Красноярск и другие.

По его словам, организация также действовала в Европе и США. В частности, в январе один из участников «устроил 45 поджогов в штате Техас», утверждает он. Также члены группировки устраивали массовую эвакуацию американских школ, сообщил человек на видео.

«Подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения», — говорится в релизе ФСБ.

Комментируя видео, сотрудники ФСБ призвали обратить внимание, как держится молодой человек и как он говорит.

«Он уверен в себе и не испытывает страха, сожаления, раскаяния», — считают силовики.