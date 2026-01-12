В Пермском крае был задержан россиянин, готовивший теракт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.

Представители спецслужбы отметили, что мужчина 1972 года рождения попал под влияние мошенников, которым перевел 350 тысяч рублей на «безопасные счета». После этого лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, дали задержанному задание собрать самодельное взрывное устройство под предлогом помощи в возврате похищенных средств.

Изготовленное СВУ планировалось использовать для подрыва в ходе проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края. Дома у мужчины было найдено 10 кг взрывчатых веществ, необходимые элементы для создания СВУ и веб-камера, которую предполагалось использовать для слежки за мостом.

Действовавший по указанию украинских спецслужб россиянин был задержан сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России («незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В настоящий момент продолжается сбор доказательств, целью которого является квалификация действий мужчины в соответствии со ст. 30, ст. 205 («приготовление к террористическому акту») и ст. 223.1 («незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

В ФСБ напомнили, что сотрудники российских правоохранительных органов, спецслужб и следственных подразделений не совершают звонки посредством Telegram, не предоставляют фотоснимки своих документов, не просят сообщить паспортные данные и информацию о банковских картах, а также не привлекают граждан дистанционно к участию в оперативных мероприятиях.