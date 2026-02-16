В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали краевого министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Штрикова. Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

«Министр ГО и ЧС Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ)», — заявил источник ТАСС. Он уточнил, что дело связано с госконтрактами.

Информацию о задержании министра также подтверждает источник 93.RU.

По информации телеграм-канала Kub Mash, Штрикова обвиняют в том, что во время проведения аукциона на покупку модульных зданий пожарных депо он продвигал конкретную фирму.

Чиновник занял пост министра гражданской обороны и ЧС Краснодарского края в феврале 2020 года. До этого Штриков был гендиректором ОАО «РОСШЕЛЬФ».

Ранее пост министра ГО и ЧС Краснодарского края занимал Сергей Пуликовский, против которого в декабре 2020 года возбудили уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности.