Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). Это следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции.

Как указано в документах, ходатайство о заключении Каспарова* под стражу было зарегистрировано 22 декабря и удовлетворено в тот же день. Решение суда вступает в силу 26 декабря.

«Суд избрал меру пресечения Каспарову* в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России», — заявили ТАСС в Замоскворецком суде.

В октябре сообщалось, что Федеральная служба безопасности обвинила Каспарова* и еще 22 активистов «Антивоенного комитета России»** в действиях, направленных на насильственный захват власти, а также создании террористического сообщества и участии в нем.

Причиной такого решения стало принятие участниками организации устава в виде «Берлинской декларации» от 30 апреля 2023 года, а также создание «платформы российских демократических сил» в октябре 2025 года.

В уставе АКР** говорится о «необходимости ликвидации действующей власти России», заявили в ФСБ. Представители спецслужбы также обратили внимание на то, что «платформа российских демократических сил» была создана при участии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и позиционируется как «учредительное собрание переходного периода», а также альтернатива российским государственным органам власти.

По информации ФСБ, создатели организации занимаются финансированием «украинских военизированных националистических подразделений», который признаны террористическими в России, и способствуют рекрутингу в подобные организации с целью последующего захвата власти в стране.

По статье о призывах к терроризму Каспарову* грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности на срок до пяти лет.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность организации признана нежелательной на территории России