Живущие за рубежом экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и 22 активиста созданного им «Антивоенного комитета России» (АКР)**, в том числе журналист Владимир Кара-Мурза*, политолог Екатерина Шульман* и актер Артур Смольянинов*, стали фигурантами уголовного дела в России. ФСБ обвинила их в насильственном захвате власти (ст. 278 УК), а также создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК).

Помимо этого, Ходорковкому* вменяют публичные призывы к террористической деятельности через СМИ и соцсети (ч. 2 ст. 205.2 УК). Самой тяжкой из трех является статья о захвате власти, которая грозит виновному лишением свободы на срок до 20 лет.

В сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ перечислены все 22 деятеля оппозиции, большинство из которых включены Минюстом в реестр иноагентов:

политики Михаил Касьянов*, Леонид Гозман*, Дмитрий Гудков*, Масксим Резник*;

журналисты Владимир Кара-Мурза*, Евгений Киселев*, Анастасия Шевченко*, Кирилл Мартынов*;

писатель-сатирик Виктор Шендерович*, галерист Марат Гельман*, шахматист Гарри Каспаров*, актер Артур Смольянинов*;

политологи Юрий Пивоваров*, Екатерина Шульман*

экономисты Сергей Алексашенко*, Сергей Гуриев*;

бизнесмены Борис Зимин*, Евгений Чичваркин*, Михаил Кокорич;

американский биолог родом из СССР Евгений Кунин и американский вирусолог советского происхождения Константин Чумаков;

юрист Елена Лукьянова*.









Как следует из релиза ЦОС, в деле фигурируют и «иные неустановленные лица».

Суть обвинений

ФСБ считает «Антивоенный комитет России»**, учрежденный Ходорковским* и перечисленными оппозиционерами, движением, нацеленным на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».

В качестве обоснования спецслужба приводит два факта — принятие членами АКР** «Берлинской декларации» 30 апреля 2023 года и создание «платформы российских демократических сил» в октябре 2025 года.

В «Берлинской декларации», ставшей уставом движения, «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России», указывает ФСБ. Что касается «платформы российских демократических сил», то она была создана при участии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), и Ходорковский* позиционирует ее перед западными странами как «учредительное собрание переходного периода» и альтернативу органам власти в России, поясняет ЦОС.

Спецслужба заявляет, что Ходорковский* и другие учредители АКР** «финансируют украинские военизированные националистические подразделения», признанные в России террористическими. Также, по версии ФСБ, они занимаются рекрутингом в этии формирования, чтобы впоследствии их «задействовать в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».

В отношении Ходорковского* и перечисленных лиц сейчас проводятся следственные действия, сообщила ФСБ и предупредила, что все, кто «причастны к их деятельности», будут привлечены к ответственности в соответствии с российскими законами.

Как отреагировали Ходорковский* и Шендерович*

Комментируя в своем телеграм-канале новость о возбуждении дела, Ходорковский* высказал мнение, что для Кремля стало большой проблемой то, что ПАСЕ в октябре приняла резолюцию по созданию платформы взаимодействия с российской оппозицией. Именно поэтому, как он считает, ФСБ вскоре обвинила активистов в «захвате власти».

При этом Ходорковский* отверг обвинения ФСБ в том, что он и учредители АКР** набирают рекрутов в украинские военизированные отряды и финансируют поставки оружия ВСУ. Экс-глава ЮКОСа написал, что оказывает только гуманитарную помощь.

Шендерович* сыронизировал, что его уже давно пора было сделать фигурантом уголовного дела в России, потому что он до последнего времени оставался одним из немногих оппозиционеров за рубежом, кого еще не обвинили или не приговорили заочно.

В понедельник, 13 октября, стало известно, что МВД России объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* в связи с уголовным делом, специфика которого не уточнялась. Кроме того, Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу* и Илью Яшина*, объявленного в розыск еще в декабре прошлого года, в список террористов и экстремистов. Оба были отпущены из российских тюрем в рамках масштабного обмена заключенными с США и несколькими странами Европы в августе 2024 года.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность организации признана нежелательной на территории России