Журналист, публицист и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена заключенными со странами Запада в 2024 году, объявлен в розыск в России. Это следует из карточки в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД.

По какой статье Уголовного кодекса разыскивают оппозиционера, не уточняется.

Сам Кара-Мурза* не комментировал объявление в розыск. Судя по постам в телеграм-канале, он несколько дней провел в Рейкьявике, где встретился с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир, а в воскресенье, 12 октября, вместе с сыном посетил концерт группы «Машина времени» в Вашингтоне.

Кара-Мурза* стал вторым из группы освобожденных, кого МВД России объявило в розыск. В декабре прошлого года в базе розыска появилась карточка с именем оппозиционного политика Ильи Яшина*.

С весны 2022 года Кара-Мурза* находился в СИЗО. В апреле 2023-го суд в Москве приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, фейках об армии и осуществлении деятельности нежелательной организации.

В августе 2024 года Россия провела масштабный обмен заключенными с США, Германией, Польшей, Норвегией и Словенией, в рамках которого были отпущены 15 человек, отбывавшие наказание в российских тюрьмах, в том числе Кара-Мурза*. Наряду с другими участниками обмена оппозиционера помиловал президент России Владимир Путин.

Как отмечает РИА Новости, помимо российского гражданства Кара-Мурза* имеет подданство Великобритании и американскую грин-карту. Еще находясь в заключении, он написал серию колонок для американской газеты The Washington Post, за которые ему присудили Пулитцеровскую премию.

В марте 2025 года в Берлине состоялся марш противников российских властей под лозунгом «Россия против Путина», который организовали представители оппозиции Юлия Навальная, Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*. В августе глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написал в своем телеграм-канале, что в отношении организаторов мероприятия расследуются уголовные дела по четырем статьям УК России. По словам депутата, это была «антироссийская акция», организованная «при пособничестве германских властей и спецслужб».

«Участники акции призывали к насильственной смене власти в нашей стране, выделению ВСУ оружия, демонстративно жгли российские флаги», — написал Пискарев. Он не уточнил информацию о фигурантах этих уголовных дел, отметив, что речь идет о «российских организаторах и участниках Берлинского сборища».

В августе 2025 года Кара-Мурза* сообщил, что посольство в США отказало ему в выдаче российского загранпаспорта, сославшись на действующее ограничение на выезд из России.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов