Генпрокуратура России направила в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга исковое заявление об обращении в доход государства имущества, связанного с крупнейшим уральским строительным холдингом «Атомстройкомплекс». Документ поступил в суд 2 февраля и был принят к производству. В качестве обеспечительной меры на спорные активы наложен арест, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Ответчиками по иску выступают три компании, входящие в структуру холдинга: АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»», ООО «Компания «Атомстройкомплекс»» и ООО «Специализированный застройщик «Южный Берег»».

Также в списке ответчиков значатся 11 физических лиц, среди которых бывший заместитель главы администрации Среднеуральска Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

По информации источников «Коммерсантъ-Урал», предметом иска могут быть земельные участки в районе Среднеуральска. Многие из упомянутых физических лиц ранее входили в состав дачных некоммерческих партнерств в окрестностях деревни Коптяки. На этом же направлении «Атомстройкомплекс» реализует проект поселка таунхаусов, согласно данным с официального сайта компании.

История компании

«Атомстройкомплекс» основан в 1995 году Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым, выпускниками Уральского политехнического института, продолжившими семейные строительные династии. За 30 лет работы компания возвела более 200 объектов, включая жилые комплексы, детские сады, школы и другие социальные учреждения. Среди заметных проектов — реставрация Дома Севостьянова к саммиту ШОС в 2009 году и реконструкция стадиона «Химмаш» к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Холдинг работает по модели полного цикла, охватывающей проектирование, строительство, продажу и последующую эксплуатацию объектов. В структуру компании входят более 60 юридических лиц и 11 производственных предприятий, выпускающих строительные материалы: асфальт, известь, тротуарную плитку, арматурные изделия и другую продукцию.

По данным системы Kartoteka.ru, АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»» контролируется компанией «Атомстройкомплекс-Строительство», которая принадлежит Валерию Ананьеву и Павлу Кузнецову в равных долях. Чистые активы корпорации на конец 2024 года составляли 3,7 млрд рублей, выручка — 9,8 млрд рублей, прибыль — 80 млн рублей.

Учредителями ООО «Компания «Атомстройкомплекс»» выступают Вячеслав Степанов, Евгений Беляев, Олег Минкин, Алексей Гвержис (по 9,58%) и компания «Атомстройкомплекс-Строительство» (52,1%). Чистые активы этого юрлица — 493,1 млн рублей, прибыль — 10,4 млн рублей.

Александр Астахов, занимавший должность заместителя главы администрации Среднеуральска, в 2016 году был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие установило, что в период с 2009 по 2013 год Астахов вместе с экс-председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Сергеем Петровым способствовал передаче подконтрольному дачному партнерству земельных участков общей площадью более 530 тысяч кв. м в районе деревни Коптяки. Земля отчуждалась по заниженной стоимости, а затем реализовывалась по рыночным ценам.

Суд приговорил Астахова к пяти годам колонии общего режима, Петрова — к трем годам. В 2017 году с обоих взыскали 77,4 млн рублей.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» ранее заявляли, что приобрели участки по договору купли-продажи и не имеют отношения к дачным партнерствам. Там добавили, что ожидают решения суда. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 марта.