Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, разбившийся в мае в провинции Восточный Азербайджан, столкнулся с горой из-за внезапно возникшего тумана. К таким выводам пришел Генштаб Вооруженных сил исламской республики, передает агентство ISNA.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические и атмосферные условия региона в весенний период, а также внезапное образование густой и плотной массы тумана при наборе высоты и столкновение вертолета с горой», — говорится в отчете ведомства по итогам расследования причин катастрофы.

Эксперты исключили возможность того, что вертолет мог разбиться в результате работы систем ПВО, применения средств радиоэлектронной борьбы, лазера, магнитного поля или ракетного удара, отметили в Генштабе.

Согласно выводам комиссии по расследованию, вертолет Раиси во время полета не сбивался с заданного курса, и был исправен. Пилоты не подавали сигналы бедствия. Метеорологические сводки накануне и в день крушения соответствовали погодным условиям на момент аварии.

«Детали и системы вертолета были тщательно проверены, никаких признаков диверсии обнаружено не было», — говорится в отчете.

Вертолет, на котором летел президент Ирана, разбился 19 мая в горах иранской провинции Восточный Азербайджан по дороге из республики Азербайджан в город Тебриз. Погибли все находившиеся на борту восемь человек, в том числе глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и имам мечети пятничной молитвы Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

Поисковая операция осложнялась тем, что в зоне падения вертолета шел дождь и стоял густой туман. Обломки судна нашли утром 20 мая с помощью турецкого беспилотника.

Глава администрации Раиси Голам-хоссейн Эсмаили, летевший в другом вертолете президентского кортежа, заявил, что во время полета погодные условия были благоприятными, а в районе медного рудника Сунгуна была облачность, но «не туман».

В предварительном отчете Генштаба ВС Ирана о катастрофе говорилось, что на корпусе вертолета не найдено следов воздействия пуль или «аналогичных им средств». Во втором отчете исключалась версия о подрыве и диверсии.

В августе источник иранского агентства Fars в спецслужбах назвал одной из причин крушения вертолета Раиси перегруз. По его словам, судно вылетело с задержкой, когда погодные условия заметно ухудшились, а на борту находилось на два человека больше, чем требуют правила безопасности. Вертолету якобы не хватило мощности, чтобы набрать высоту, в результате он врезался в гору. В иранском Генштабе это назвали ложью.