Президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО, на котором заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками войск о текущем состоянии дел на линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил, что встреча проходит в преддверии Нового года — это время, когда традиционно подводятся итоги работы.

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области и около 50% территории Новопавловки в Днепропетровской области. Он также сообщил о наступлении широким фронтом в направлении Славянска.

По его словам, за год под контроль российской армии перешло 334 населенных пункта и 6460 кв. км. Герасимов назвал темпы продвижения российских войск в декабре самыми быстрыми за год и заявил, что российская армия ведет наступление практически по всему фронту.

«Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные усилия сосредоточены на укреплении своей обороны, и он пытается замедлить темпы нашего наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов», — сказал он.

Глава Генштаба добавил, что ВС РФ взяли под контроль юго-восточную часть Гришина, продвигаются в Красном Лимане, движутся к Запорожью и ведут уличные бои за Орехово.

«Соединения группировки “Запад” продолжают разгром формирований противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол. Территория, контролируемая окруженной группировкой ВСУ на левом берегу, сокращена более чем в два раза. Сегодня завершено освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва», — отчитался генерал.

Командующий группировкой войск «Днепр» Михаил Теплинский доложил президенту, что передовые подразделения российских войск уже находятся в 15 км от города Запорожье.

Президент заявил, что взятие под контроль Северска позволяет развивать наступление на всю агломерацию Славянска и Краматорска, а заблокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно уничтожается.

Он подчеркнул, что выполнение задач по переходу под контроль России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей идет поэтапно, украинские войска отступают.

Путин также поручил продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности по границе России и Украины.

Герасимов заявил, что в Днепропетровской области российские военные создают зону безопасности.

Командующий группировки «Север» Евгений Никифоров сообщил, что Россия взяла под контроль свыше 940 кв. км приграничных территорий Сумской и Харьковской областей.

«В Сумской области освобождено 18 населенных пунктов, в том числе два в декабре, в Харьковской области в ходе ведения боевых действий в декабре взято под контроль пять населенных пунктов. Всего с начала наступления российских войск освобождено 14. Наиболее крупным из них является районный центр — город Волчанск», — сообщил генерал.

По данным Никифорова, по Сумской области полоса безопасности составляет более 16 км в глубину и 60 км по фронту, при этом до областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 км. В Харьковской области глубина полосы безопасности достигает 15 км, а протяженность по фронту превышает 130 км. Военачальник отметил, что переход Волчанска под контроль России в ноябре существенно расширил протяженность полосы безопасности и обеспечил продвижение группировки войск в южном направлении.

Путин заявил, что нужно решительно пресекать попытки противника помешать Вооруженным силам РФ в Купянске. Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил президенту, что ликвидация окруженных формирований ВСУ восточнее города проводится в соответствии с утвержденным Генштабом замыслом.

«Нашими войсками проводится уничтожение подразделений 14-й механизированной бригады <…>. Планируем завершить в январе-феврале месяце», — сообщил он.

Путин также обратился к участникам СВО.

«Хочу обратиться к ним напрямую и подчеркнуть: уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом», — сказал глава государства.