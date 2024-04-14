Оператор Ириклинского водохранилища рядом с Орском не понизил уровень воды, хотя в марте Гидрометцентр спрогнозировал максимальные уровни весеннего половодья на реке Урал, сообщили опрошенные РБК гидрологи.

Ириклинское водохранилище является крупнейшим водоемом Южного Урала и находится на реке Урал в Оренбургской области, выше Орска по течению. Свое название оно получило от притока Урала — реки Ириклы. Площадь его поверхности составляет 260 кв. км, длина — 73 км, а объем воды — 3,3 км куб. Ледостав там традиционно начинается в ноябре и завершается в конце марта — начале апреля.

Уровень воды в водохранилище перед весенним половодьем необходимо снижать на 3-4 метра от нормального подпорного уровня (НПУ), уточнила гидролог Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Сидорова. В период зимней межени (с начала зимы и до половодья), по ее словам, график предусматривает спуск воды по два метра. Со ссылкой на данные о состоянии водохранилища Сидорова утверждает, что уровень воды в нем не был снижен перед половодьем, хотя Гидрометцентр предупреждал, что весенний паводок может достичь рекордных масштабов.

В Гидрометцентре прогнозировали ожидаемый приток воды в Ириклинское водохранилище вдвое выше нормы — около 2,9—3, 7 куб. км при норме 1,35 куб. км, сообщил начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева Сергей Беднарук.

Сидорова рассказала, что 12 марта в Оренбурге собиралась рабочая группа по регулированию работы Ириклинского водохранилища, на котором должны были обсуждать действия в преддверии паводка. Гидролог предполагает, что решение не спускать уровень воды могло быть принято из соображений экономии. По ее гипотезе, «возможно, у них была мысль как-то подстраховаться на случай маловодного года». Однако, подчеркнула Сидорова, такие действия на фоне прогноза Гидрометцентра выглядят странно.

Оператором Ириклинского водохранилища является филиал Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз». На его сайте указано, что на 13 апреля опасных гидрологических явлений и чрезвычайных ситуаций на водохранилище нет.

Претензии к действиям властей есть и у жителей Орска: горожанин по имени Сергей в эфире телеканала РБК заявил, что население не было предупреждено о необходимости эвакуироваться, и затопление домов стало для людей полной неожиданностью. «Мы проснулись ночью, и вода была уже по колено. Все, что успели, — взять паспорта и сразу же эвакуироваться. […] Не было об этом нигде сказано заранее», — рассказал Сергей.

Глава МЧС Александр Куренков в эфире телеканала «Россия 24» заявлял, что эвакуацию в Орске объявили за неделю до наводнения, но жители города не прислушались к рекомендациям властей, поскольку «думали, что это шутки какие-то». Региональное издание «Урал56.ру» утверждало, что в некоторых районах Орска эвакуацию объявили уже после прорыва дамбы.

Первый прорыв произошел вечером 5 апреля. За несколько часов до этого мэр Орска Василий Козупица писал в своем телеграм-канале, что лично обследовал дамбу и не обнаружил угрозы затопления. На следующий день насыпь прорвало в другом месте, тогда президент России Владимир Путин отправил в регион главу МЧС, паводок признали ЧС федерального характера.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал население региона «не искать ведьм» в истории с прорывами дамбы, которая, по его словам, на самом деле даже таковой не является: это просто земляная насыпь. При этом он заверил журналистов, что будет организована экспертиза для выявления возможных нарушений при строительстве и эксплуатации этой «насыпной конструкции».

Решение о строительстве дамбы в Орске было принято в 2010 году. Стоимость объекта, как утверждал портал msk1.ru, составила почти 932 млн руб. Тогдашний глава города Виктор Франц заверял, что дамба защитит Орск с двух сторон и навсегда избавит горожан от подтопления при паводках.

Директор строившей дамбу компании-подрядчика «Спецстрой-3» Сергей Комаров высказал предположение о том, что причиной прорыва стал ущерб, причиненный конструкции грызунами. Мэр Орска отверг эту гипотезу, объяснив прорыв необычайно сильным паводком.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов скептически отнесся к предположению Комарова. «Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, конечно, сложная история. <…> Там сочетание большого уровня воды в Урале и, скорее всего, строительного брака. А списать можно на кого угодно, можно и на грызунов, их не посадишь», — прокомментировал он версию подрядчика.

Кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров заверил, что грызуны не стали бы селиться на дамбе из-за отсутствия корма и вообще не создают жилища у воды.

Прибывший в Орск глава Минстроя России Ирек Файзуллин подчеркнул, что прорванная паводком дамба — это не более чем земляной вал, сооружение которого никак не могло обойтись в 1 млрд рублей.

8 апреля жители затопленного Орска вышли на митинг, требуя отставки мэра города и повышения компенсаций за потерю жилья и имущества. На совещании с президентом Паслер заявил, что оренбургские власти предварительно оценивают ущерб от наводнения в регионе в 40 млрд рублей. Больше половины этой суммы приходится на Орск, который является вторым по численности населения городом области.