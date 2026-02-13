Вечером 13 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, жертвами стали двое мужчин, находившихся на территории одного из объектов инфраструктуры. Гладков выразил соболезнования их родным и близким от себя лично и от имени всех жителей области.

Трое пострадавших — также мужчины. Один из них в тяжелом состоянии доставляется бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Двое других, получившие осколочные ранения, направлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.

Удар вызвал серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В городе произошли отключения электроэнергии, теплоснабжения и подачи воды. В трех многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены фасады. Также пострадали припаркованные поблизости автомобили. На месте работают аварийные и оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

Кроме того, в течение дня Гладков сообщал об атаках с использованием беспилотников в приграничных районах области. В частности, в Волоконовском районе в селе Грушевка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравму. Его доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Там же, на окраине Грушевки, два дрона ударили по автомобилю «ГАЗель». Ранения получили три человека. Один мужчина в тяжелом состоянии находится в Валуйской ЦРБ. Женщина с осколочными ранениями головы и плеча и еще один мужчина с множественными осколочными ранениями шеи, рук и ног были доставлены в Волоконовскую ЦРБ. После оказания помощи женщину перевезли в Валуйскую больницу, второй пострадавший будет лечиться амбулаторно. Атакованный автомобиль полностью сгорел.

В Грайворонском округе, в селе Гора-Подол, дрон атаковал машину. В результате мужчина получил баротравму и ушиб локтевого сустава. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали помощь. От госпитализации пострадавший отказался.