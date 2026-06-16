Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола потребовала проверить, не нарушил ли депутат от Люксембурга Фернан Картейзер кодекс поведения, встречаясь с российскими официальными лицами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо Метсолы в адрес консультативного комитета по кодексу поведения.

Картейзер, как отмечается в публикации, провел не менее четырех видеоконференций с депутатами Госдумы, а также дважды посещал Россию — по его словам, в рамках парламентской дипломатии, которая должна способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

Последний визит состоялся 3 июня: депутат принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. В прошлом году Картейзер уже был исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформаторы» из-за предыдущей поездки в Москву.

Метсолу насторожила совместная декларация, подписанная Картейзером и рядом других депутатов Европарламента с представителями Госдумы: в ней стороны договорились «продолжать и углублять» сотрудничество.

В письме от 11 июня председатель указала, что подобные заявления «вызывают серьезную озабоченность», поскольку могут «исказить» официальную позицию Европарламента. Она также обратила внимание на нормы, обязывающие депутатов уважать «достоинство и репутацию» института, и подчеркнула, что лидеры политгрупп условились: действующие санкции «не должны обходиться посредством индивидуальных встреч».

ЕП официально приостановил контакты с российскими законодательными органами еще в 2014 году. После начала СВО в 2022 году российским официальным лицам закрыли доступ в здание Европарламента.

По итогам обращения комитету по кодексу поведения предстоит выяснить, должным ли образом Картейзер задекларировал встречи с иностранными официальными лицами и поездки, оплаченные третьими сторонами.

Сам Картейзер заявил Politico, что пока не видел письма, поэтому не может его комментировать. «Считаю странным, что пресса получает письма по важным вопросам, касающимся конкретного депутата, раньше, чем сам депутат», — добавил он.

Кроме того, политик назвал ситуацию «тревожной», отметив, что его контакты с российскими парламентариями были частью «открыто и прозрачно инициированного» неформального диалога, который начался еще в мае 2025 года.

«Альтернативы диалогу с Россией попросту не существует», — подчеркнул депутат.

Картейзер ранее отказывался называть других депутатов, участвовавших в его встречах с представителями Кремля и в поездках в Россию.

По данным Politico, среди тех, кто в мае 2025 года ездил в Москву на торжества по случаю Дня Победы, были представители немецкого «Альянса Сары Вагенкнехт», словацкой партии Smer, а также кипрский депутат Фидиас Панайоту.