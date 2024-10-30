Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдет на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела о возможной фальсификации парламентских выборов. Ранее Зурабишвили отказалась признавать итоги прошедшего голосования и призвала к протестам.

Допрос главы государства был назначен на 31 октября.

«Я бы посоветовала прокуратуре заниматься своим делом и избегать политического сведения счетов с президентом», — заявила президент на брифинге 30 октября (цитата по порталу NewsGeorgia).

Она отметила, что прокуратура ждет от нее доказательств, тогда как, по ее словам, «должно быть наоборот: это следственные органы сами должны добывать доказательства».

«В любой нормальной стране это так. Я не знаю такого прецедента, чтобы следственные органы просили у президента доказательства по поводу выборов», — отметила Зурабишвили.

Президент утверждает, что на выборах были «все известные формы фальсификации», в том числе подкуп и запугивание избирателей.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя начало расследования генпрокуратуры, призвал всех граждан, включая политиков, предоставить следствию доказательства возможной фальсификации выборов.

«Если у кого-то есть доказательства, то они должны предоставить их следствию. Если они не явятся в прокуратуру, то это еще раз докажет, что они делали лживые заявления по поводу выборов», — добавил он (цитата по Sputnik Грузия).

По его словам, сама Зурабишвили «грубо нарушала принципы избирательного процесса», что зафиксировали международные наблюдательные организации.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября, впервые в стране для голосования использовались электронные урны. Глава ЦИК республики Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54,08% голосов.

Саломе Зурабишвили назвала выборы сфальсифицированными и обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Она указала на невозможность признания этих выборов и сравнила этот процесс с «подчинением Грузии России».

После этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики обратилась в генпрокуратуру с просьбой провести проверку информации о возможной фальсификации выборов.