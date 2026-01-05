«Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении главного тренера Рубена Аморима. Решение было принято на фоне крайне слабых результатов команды под его руководством.

Португальский специалист, возглавивший клуб в ноябре 2024 года, завершил свою работу с худшим процентом побед (31,9%) среди всех тренеров «Манчестер Юнайтед» с 1958 года.

На момент отставки клуб занимает лишь шестое место в Английской Премьер-лиге, набрав 31 очко после 20 туров. В семи последних матчах, начиная с декабря, команда одержала только две победы при одном поражении и четырех ничьих. Под руководством Аморима команда не выиграла ни одного титула, хотя дошла до финала Лиги Европы 2024/25.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Даррен Флетчер, который работает в структуре клуба. Примечательно, что его сыновья-близнецы Джек и Тайлер недавно дебютировали в основной команде.

Это уже второе увольнение главного тренера в топ-клубе АПЛ в начале 2026 года. Ранее «Челси» расстался с итальянским специалистом Энцо Мареской.