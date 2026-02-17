Председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых был задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в 2024 году в Санкт-Петербурге под руководством Толстых была разработана и реализована незаконная схема, в рамках которой коммерческим организациям, принимавшим участие в госзаказе, были предоставлены нелегальные преимущества с целью обеспечения победы в конкурсах на заключение госконтрактов по предоставлению товаров, работ и услуг.

Толстых был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Пулково при попытке покинуть территорию города. В данный момент с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в его отношении. Оперативное сопровождение по делу, возбужденному в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 286 УК России осуществляется сотрудниками управления ФСБ по региону.

Отмечается, что 6 февраля следователи уже привлекли к уголовной ответственности руководителя отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия Егора Леонова, который был помещен под стражу по решению суда.

По версии следствия, с 20 июня по 27 июля 2024 года Леонов обеспечил победу ООО «Вектор» в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ «Городская поликлиника №88» Кировского района, сообщили в пресс-службе городских судов. Как уточняет «Фонтанка», сумма контракта составила 321 млн рублей.

Вторым эпизодом дела стало отклонение заявки ООО «Вега-С» в пользу ООО «Перспектива» в рамках конкурса на обслуживание систем обеспечения безопасности в учреждениях Кировского района, включая поликлинику №88.