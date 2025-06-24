Следственный комитет России (СКР) подозревает двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в причастности к вывозу мирных жителей Курской области. По данным ведомства, речь идет о военном коменданте генерал-майоре Эдуарде Москалеве и пресс-офицере комендатуры полковнике Алексее Дмитрашковском.

Их обвиняют в совершении теракта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК) и захвате заложников (пп. «а», «г» и «ж» ч. 2 ст. 206 УК). По утверждению официального представителя СКР Светланы Петренко, украинские военные под командованием Москалева и Дмитрашковского захватили в заложники жителей Суджанского и Большесолдатского районов Курской области, вывезли за пределы России и «незаконно удерживали» до мая 2025 года в Сумской области Украины.

Военные следователи допрашивают пострадавших курян и устанавливают детали произошедшего. На опубликованных СКР кадрах мужчина рассказывает о своем похищении на территории Суджи.

«Грузят в машину, глаза были скотчем замотаны, руки за спиной. <…> Мы долго ехали <…> от того места, откуда меня захватили. <…> Посадили меня на крыльцо, <…> подняли руки, курточку. <…> Начался допрос: фамилия имя отчество, должность», — вспоминает он.

После этого, по словам мужчины, несколько человек досмотрели его телефон и пришли к выводу, что он «чистый». Курянин предположил, что его «захватчиками» были представители Службы безопасности Украины (СБУ), хотя разговаривали с ним на русском языке. На следующий день его якобы привезли в Сумы.

СКР отметил, что проводится необходимая экспертиза, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью потерпевших. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям иных причастных лиц.

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км.

12 марта президент России Владимир Путин впервые после вторжения съездил в Курскую область и посетил там пункт управления действующими российскими подразделениями. 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.