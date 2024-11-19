Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс косвенно подтвердил данные о том, что Вашингтон разрешил Киеву применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. С таким заявлением он выступил в интервью бразильской газете O Globo.

Николсу был задан вопрос о том, не обострит ли военный конфликт разрешение ВСУ бить по России американскими ракетами большой дальности. Дипломат в ответ выразил мнение, что боевые действия могут завершиться «прямо сейчас», если Россия выведет свои войска с территории Украины.

«Оружие, которое президент [США Джо] Байден разрешил использовать Украине, даст ей больше возможностей защищаться и, будем надеяться, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не увенчается успехом», — утверждает Николс.

Дипломат выразил надежду, что Россия начнет переговоры о мире или «уйдет с украинской территории». О каком именно оружии идет речь, Николс не уточнил.

Американские СМИ 17 ноября сообщили, что США разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. Газета The New York Times писала, ссылаясь на источники, что такое решение было принято в ответ на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 18 ноября не стал ни подтверждать, ни отрицать информацию о том, что Украине разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Миллер выступил с утверждением, что эскалации конфликта способствуют не США, а Россия, которая якобы привлекла к участию в боевых действиях в Курской области тысячи северокорейских военных.

В Кремле в свете сообщений СМИ заявили, что если США действительно разрешили Украине наносить удары вглубь России, то это означает «качественно новый виток напряженности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал «еще раз ознакомиться» с заявлением Владимира Путина, с которым он выступил в Санкт-Петербурге, когда выступал там на культурном форуме.

Заявление Путина, о котором напомнил Песков, было сделано 12 сентября. Глава государства тогда заявил, что разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта». Россия в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», отмечал Путин.

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа на фоне сообщений прессы заявили, что только будущий глава государства сможет добиться урегулирования военного конфликта России и Украины. Инаугурация Трампа, обещавшего в сжатые сроки добиться урегулирования российско-украинского конфликта, состоится 20 января 2025 года.