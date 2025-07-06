На следующей неделе Государственная дума рассмотрит законопроект о блокировке подозрительных авансовых платежей за мобильную связь, сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, эта мера призвана усилить защиту граждан от мошенников.

Председатель Госдумы пояснил, что злоумышленники постоянно разрабатывают новые схемы обмана россиян и выводят похищаемые средства на баланс мобильных телефонов, после чего обналичивают или переводят на другие счета. Володин подчеркнул, что борьба с кибермошенничеством остается для депутатов приоритетным направлением работы.

«Каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде. Более 80% из них — дистанционные хищения», — привел он статистические данные.

Законопроект, который Госдума начнет рассматривать на следующей неделе, обязывает российских операторов сотовой связи блокировать средства на балансе абонентов, в отношении которых у правоохранительных органов возникли подозрения о возможных преступных действиях. Это ограничение коснется только денежных средств, поступивших на абонентский счет в качестве аванса: владелец номера не сможет их вывести.

«Это позволит пресекать совершение краж, а также будет способствовать оперативному возмещению причиненного ущерба потерпевшим», — выразил уверенность Володин.

Большинство операторов связи предоставляет абонентам возможность выводить средства со счета мобильного телефона, отправляя их как себе самим, так и другим людям. Функционал этой услуги может различаться в зависимости от оператора, но в основном это перевод на банковскую карту.

Эксперты отмечают, что такие транзакции удобны минимальным набором необходимых данных, защищенностью наравне с обычными переводами между картами и возможностью отправить деньги без доступа в интернет и даже с кнопочного телефона — по СМС или через «быструю команду». При этом, однако такие переводы не бывают бесплатными, комиссии по ним довольно высоки, а лимиты — наоборот, низкие. Кроме того, вывод средств с мобильного счета невозможен в первые сутки после регистрации СИМ-карты.

За последнее время Госдума приняла несколько законопроектов, направленных на защиту россиян от мошенников. В частности, в феврале был узаконен период «охлаждения» при выдаче кредитов, а с июля начали применяться ужесточенные наказания для дропперов. Также рассматривается запрет на открытие счетов подростков без согласия родителей. Кроме того, российские граждане получили возможность установить самозапрет на оформление кредитов — а в МВД даже предложили устанавливать его для всех по умолчанию с последующей индивидуальной отменой.