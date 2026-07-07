Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, который позволяет скрывать с публичной кадастровой карты сведения о важных государственных, режимных и потенциально опасных объектах, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали единогласно 392 депутата.

Прекратить отображение на карте сведений о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства и связанных с ними данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно будет в целях защиты особо важных, особо режимных, режимных, критически важных и потенциально опасных объектов, следует из текста закона.

Это касается, в частности, объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, отмечается в сопроводительных документах к закону. При этом сведения о границах земельных участков под такими объектами и зон с особыми условиями использования территорий останутся доступными.

Принятый закон определяет порядок принятия решений о прекращении или возобновлении воспроизведения отображенных на публичной кадастровой карте этих сведений — по заявлениям федеральных органов исполнительной власти и отдельных государственных корпораций, речь идет о «Росатоме», «Ростехе» и «Роскосмосе», пояснили RTVI в комитете Госдумы по госстроительству.

Решения принимаются Росреестром в течение семи рабочих дней.

Форму заявления, требования к его заполнению и способ подачи утвердит также Росреестр.

Закрепление возможности оперативного принятия решений по заявлениям федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций обусловлено особенностями их правового статуса и характером объектов, находящихся в сфере их ведения, говорится в заключении комитета Госдумы по госстроительству.

В остальных случаях принимать решения о том, скрывать с публичной кадастровой карты объекты или нет, будет оценочная комиссия, которая создается Росреестром. В ее состав войдет представители Росреестра, «Роскадастра», а также предполагается приглашение правообладателей таких объектов недвижимости и представителей федеральных органов исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся объекты недвижимости, следует из текста закона.

После одобрения Совфеда и подписи президента РФ закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.