Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, исключающий время в «самоволке» из срока военной службы для контрактников, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали 408 депутатов.

Согласно закону, с десяти до двух суток сокращается период, после которого время самовольного отсутствия военнослужащего в воинской части или вне ее, если это произошло без уважительных причин, исключается из срока службы. Это коснется как призывников, так и служащих по контракту.

Законом также уточняются основания увольнения с военной службы в связи с прекращением допуска к государственной тайне, рассказал на заседании глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как следует из текста документа, в число оснований для увольнения также добавлены включение военнослужащего в реестр иностранных агентов и выявление по результатам проверки действий, «создающих угрозу безопасности» России. Еще одно новое основание — вынесение Федеральной службой безопасности (ФСБ) заключения о нецелесообразности допуска военного к гостайне.

Картаполов ранее говорил, что цель закона — укрепление воинской дисциплины и правопорядка в войсках.