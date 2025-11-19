Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому время самовольного отсутствия в воинской части более двух суток не будет засчитываться в срок службы. Как сообщает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 387 депутатов, один воздержался.

Согласно тексту документа, время самовольного отсутствия военнослужащего в воинской части или вне ее, если это произошло без уважительных причин и продолжалось более двух суток, не будет засчитываться в срок его службы. Это касается как призывников, так и контрактников.

«Актуальность планируемой законопроектом нормы обусловлена необходимостью формирования ответственного поведения военнослужащих и оперативного реагирования на подобные правонарушения», — сказала замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева в ходе обсуждения.

Цель инициативы — укрепление воинской дисциплины и правопорядка в войсках, подчеркнул в свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Те, кто служил в Вооруженных силах или имел отношение к Вооруженным силам, хорошо знают, что это одна из важнейших задач. Во все времена, и не только в мирное время, мы с вами прекрасно понимаем, что от состояния правопорядка и воинской дисциплины зависит успешное выполнение боевых задач», — заявил он.

Он обратил внимание на то, что «самовольное оставление части, места службы, неявка в срок без уважительной причины на службу, симуляция болезни, подлог документов или иной обман» — все это является уголовным преступлением.

Картаполов напомнил про часть 2.1 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы либо неявка на службу без уважительной причины на срок от двух до десяти суток для военнослужащего, находящегося на службе по призыву или контракту, в период мобилизации, военного положения, военного времени или вооруженного конфликта», наказание — до пяти лет лишения свободы).

«Военная служба — это основной род деятельности человека, который подписал контракт либо призван на военную службу. <…> Вполне логично и справедливо, что период такого незаконного пребывания военнослужащего вне части или вне места службы не надо засчитывать в срок военной службы. И аналогичный подход законопроектом предлагается применить к военнослужащим-контрактникам», — сказал парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что комитет Госдумы по обороне «отмечает особую значимость» этого документа в условиях проведения СВО.