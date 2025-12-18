2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы гражданина Беларуси Сергея Еремеева за подрыв в ноябре 2023 года двух грузовых поездов в тоннеле в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Еремеев признан виновным в совершении теракта, обучении террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном хранении оружия, а также внезаконном пересечении госграницы.

Во 2-м Восточном окружном военном суде отметили, что первые 5 лет Еремеев будет находиться в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также он обязан будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей. У подсудимого конфисковали 700 тыс. рублей, автомобиль и другое имущество.

Заявленные потерпевшими иски о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.

В октябре 2023 года в Беларуси Еремеев за вознаграждение согласился вступить в террористическое сообщество, цель которого заключалась в проведении терактов на территории России и вербовке вооружении и обучении исполнителей. Тогда же подсудимый забрал из тайника самодельные взрывные устройства с пультами дистанционного управления и с помощью мессенджера Signal прошел обучение минно-взрывному делу и террористической деятельности.

Еремеев, прибыв в Бурятию, поставил пульты перед въездом в Северо-Муйский тоннель, а взрывное устройство заложил на вагонах-цистернах с дизельным топливом двух грузовых поездов на близлежащих станциях.

Взрывы произошли 29 ноября в Северо-Муйском тоннеле и 30 ноября 2023 года на перегоне Перевал — Горячий Ключ Восточно-Сибирской железной дороги. В результате были разрушены вагоны-цистерны, произошло возгорание, разлив топлива, также были повреждены железнодорожная инфраструктура и элементы тоннеля. Сумма ущерба превысила 102 млн рублей, отмечает Генпрокуратура.

Еремеева задержали в Омске в декабре 2023 года. Его имя в ФСБ тогда не раскрыли, но сообщили, что он является гражданином Беларуси 1971 года рождения. Задержанный вину признал, а также назвал организатором преступления еще одного белоруса, который скрывается за границей.

CNN со ссылкой на украинский источник писал, что в подрыве вагонов поездов виновата Служба безопасности Украины. По данным телеканала, это «единственное крупное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем». При этом официальные комментарии со стороны СБУ по этому ЧП не поступали.

Daily Mail предполагала, что Киев специально устроил диверсию, чтобы заблокировать поставки боеприпасов в Россию не только из Китая, но и Северной Кореи. По информации источников, вторая атака была нацелена на альтернативный маршрут движения поездов по той же железной дороге, через Чортов мост — также в Бурятии.