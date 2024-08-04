Изначально в список российских заключенных на обмен входил журналист газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам колонии по обвинению в госизмене, утверждает болгарский журналист-расследователь Христо Грозев*.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов о присутствии Сафронова в числе кандидатов на обмен. «Без комментариев оставляю. Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной», — сказал он.

В интервью «Русской службе Би-би-си» Грозев* заявил, что Москва предложила заменить Сафронова на гражданина Германии Демури (Дитера) Воронина — фигуранта дела Сафронова, который был осужден на 13 лет по делу о госизмене.

«Российская сторона через канал неформального общения предложила Воронина вместо [Сафронова], убеждая переговорщиков, что Воронин — это немецкий агент, немецкий шпион. Немецкая сторона вообще не знала о его существовании <…> Но почему-то Кремль был уверен, что это очень важный шпион для Германии», — заявил Грозев*.

По словам Грозева*, в списке на обмен были также бывший технический директор канала «Навальный LIVE»** Даниэль Холодный, приговоренный к 8 годам колонии по делу об экстремизме, и бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный на 7 лет за «фейки» об армии.

По сообщению «Би-би-си», первый список россиян, которые могли бы стать участниками обмена заключенными между Россией и Западом, Грозев* написал на салфетке в Вене при встрече с Роджером Карстенсом — представителем Госдепа США по вопросам освобождения заложников. По словам самого Грозева*, не все люди, упомянутые в том списке, в итоге вышли на свободу.

«Часть из людей, которые были [упомянуты] на этой салфетке, вышли на свободу или сбежали, другие потом были арестованы, а некоторых, которые были включены, сейчас мы не видим в списке, и это означает, что российская сторона отказала в их [освобождении]», — сказал журналист.

По его словам, последние полгода он не получал информации о переговорах, из-за чего не знает, как именно сформировался конечный вариант списка заключенных для обмена.

Журналист спросил Грозева*, почему в списке на обмен не было адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, которым вменяют участие в экстремистском сообществе.

«Адвокаты Алексея Навального были предложены в список намного позднее всех остальных по очевидным причинам — потому что их арестовали позже. В первоначальном списке точно был [Алексей] Горинов <…> и Даниэль Холодный», — сказал Грозев*.

Он отметил, что ни Горинов, ни Холодный на свободе не оказались, но был освобожден оппозиционер Илья Яшин*, который не хотел выходить из заключения и покидать Россию.

Крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией и Западом состоялся 1 августа в Анкаре при координирующей роли Национальной разведывательной организации Турции (MIT). В рамках обмена Россия отпустила на свободу 16 человек, среди которых были не только граждане Германии и США, но и обладатели только российского паспорта, которых на Западе считали политзаключенными. В Россию из стран Запада вернулись восемь граждан.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в день обмена заключенными заявил, что на свободе должен был оказаться и оппозиционер Алексей Навальный, который находился в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по так называемому «экстремистскому делу». Политика не стало 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Харпе (Ямало-Ненецкий автономный округ), до этого его 27 раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), он провел там порядка 300 дней. Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** связанные с Навальным структуры были признаны в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы