Россия продала нефти Грузии в 2025 году на рекордные $95 млн, увеличив поставки топлива более чем в 16 раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения грузинских таможенных служб и базы Comtrade.

Агентство отмечает, что объем ввоза топлива из РФ за прошедший год увеличился с 10,5 до 225,3 тыс. т. Больше всего российского сырья грузинская сторона закупила в октябре прошлого года — тогда показатель составил 99 тыс. т на $46,7 млн. В декабре 2025 года было продано чуть меньше — 91,7 тыс. т на $35,8 млн.

Предыдущий рекорд по объему поставок был в 2016 году, говорится в статье: тогда Тбилиси закупила у Москвы 39,6 тыс. т нефти на $10,8 млн.

Кроме РФ, поставщиком нефти для Грузии выступал и Азербайджан. Баку экспортировал две небольшие партии — каждая примерно по 2 тыс. т общей стоимостью $1,8 млн.

Ранее Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что в 6 октября «Русснефть» на танкере «Кайсери» привезла 105,3 тыс. т нефти марки Siberian Light из Новороссийска на нефтеперерабатывающий завод в грузинском Кулеви. Как отмечает агентство, он начал работу в октябре 2025 года и принадлежит частной компании Black Sea Petroleum.

Стартовая перерабатывающая мощность этого предприятия составляет примерно 1,2 млн т нефти в год (около 24 000 баррелей в сутки). Ожидается, что к 2028 году завод поэтапно нарастит годовой объем переработки до 4 млн т, обеспечивая поставки топлива как на внешний рынок, так и внутри страны. Так Грузия планирует снизить импорт топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана, резюмирует Reuters.